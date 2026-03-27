Импорт автомобилей на Сахалине через таможню увеличился на 33%

Оформление автомобилей через сахалинскую таможню выросло на треть с начала 2026 года благодаря стабильным условиям утильсбора для машин до 160 л.с.
Демид Поршнев
27.03.2026, 13:01·1 мин
С начала 2026 года через Сахалинскую таможню прошло 811 транспортных средств, предназначенных для личного пользования. Этот показатель на 33% выше результатов аналогичного периода прошлого года. Данные опубликованы на официальном ресурсе Федерального таможенного управления России.

Первый заместитель начальника Сахалинской таможни Евгений Коньков сообщил, что декабрьское повышение ставок утилизационного сбора не оказало отрицательного влияния на объемы ввоза автомобилей на остров. По его словам, в последнее время отмечается увеличение средней загрузки судов, доставляющих автомобили, — в среднем на одном судне сотрудники таможни оформляют 51 транспортное средство.

Кроме того, стало известно, что основную часть ввезённых автомобилей составляют японские машины с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил. Для этой категории транспортных средств размер утилизационного сбора остался неизменным.

