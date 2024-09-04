Следует ли допускать возможность остановки автомобиля инспектором ГИБДД, двигаясь на мотоцикле.

Мотобат - это сокращённое название мотоциклетного батальона. Оно возникло в 70-х годах в Москве с целью борьбы с нарушителями, передвигающимися на двухколёсных транспортных средствах.

Существует ли возможность, что инспекторы мотоциклетного батальона могут останавливать автомобили? Ответ: да, могут. Ходит мнение, будто мотоциклетный батальон не занимается автомобилями, однако это скорее неофициальное соглашение, а не закон. Мотоциклисты ведут активную работу даже без нарушителей на четырех колесах, так же как и сотрудники ГАИ, патрулирующие улицы на автомобилях, редко обращают внимание на мотоциклистов. Это логичное распределение обязанностей для достижения максимальной эффективности.

Тем не менее, мотоциклетные патрули регулярно участвуют в специальных операциях на дорогах, например, для выявления автомобилистов, нарушающих правила движения по выделенным полосам для общественного транспорта. Сотрудники ГАИ на мотоциклах также следят за аварийными участками дорог, выявляют нарушителей, не пропускающих пешеходов или объезжающих пробки по встречной полосе.

Таким образом, стоит помнить, что, независимо от типа подразделения, сотрудники дорожной полиции по закону имеют право останавливать любое транспортное средство в любое время и в любом месте.