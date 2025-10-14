Названы автомобили с пробегом, которые «почти невозможно продать» — их реализация может занять месяцы

На российском рынке подержанных автомобилей существует категория транспортных средств, которые продаются значительно хуже других. Речь идет о дорогих и возрастных седанах бизнес-класса, таких как Mercedes S-Class, BMW 7-й серии, Audi A8 и Jaguar. На эту тенденцию обратил внимание Александр Кузищев — известный эксперт рынка и автор Telegram-канала "Саша Goodprice", в беседе с Autonews.

По словам Кузищева, основная причина низкого спроса на такие автомобили заключается в их цене. Несмотря на то, что сами модели могут не вызывать нареканий по техническому состоянию, высокий ценник отпугивает большинство потенциальных покупателей.

На вторичном рынке стабильно популярны так называемые "народные" автомобили. Специалист отмечает, что уверенный спрос сохраняется на такие модели, как Toyota Camry, а также на многочисленные бестселлеры южнокорейских марок Hyundai и Kia.

В последние недели наблюдается заметное оживление торговли подержанными автомобилями. Эксперты связывают это с ожиданиями повышения утилизационного сбора, что стимулирует покупателей и продавцов активнее заключать сделки.

Александр Кузищев также выделил, что цены на автомобили с пробегом остаются стабильными на протяжении последних месяцев, несмотря на регулярные обсуждения возможного повышения стоимости.

Ранее аналитики отмечали, что стоимость подержанных автомобилей в России опустилась до уровня двухлетней давности.

