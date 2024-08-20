Если M5 Touring будет успешен, мы можем получить новый универсал M3 в США

Хотя нет никаких надежд на то, что текущее поколение M3 Touring появится на берегах США, у следующего поколения автомобиля есть хорошие шансы добраться до американского рынка, при условии, что люди проявят достаточный интерес к большему универсалу M5.

Фото: Motor1.com

"[Текущий] M3 Touring уже находится на заключительном этапе своего жизненного цикла, поэтому маловероятно, что мы привезем его в США, но если [M5 Touring] проявит себя достаточно хорошо, возможно, следующее поколение [M3 Touring] сможет попасть [в Америку]," - заявил вице-президент по управлению продуктом Андреас Майер для CarBuzz.

Так что есть надежда.

В то время как M5 Touring находится на третьем поколении, эта новейшая версия является первой, которую официально продает BMW в США. Это становится частью небольшого пробуждения спроса на спортивные универсалы у американских покупателей, следуя за такими автомобилями, как Mercedes-AMG E63 универсал, Audi RS6 Avant и Volvo V60 Polestar Engineered.

Фото: Motor1.com

M3 Touring станет первым из основных конкурентов, который приедет в США. Mercedes-Benz и Audi выпускают универсалы своих C63 и RS4 соответственно, но ни один из них никогда не продавался на территории Соединенных Штатов.

Конечно, существование M3 универсала в США зависит от успеха M5 Touring. Энтузиасты давно требовали больше спортивных универсалов, и теперь наша мечта наконец-то сбывается. Если мы хотим большего, например, M3 Touring, нам придется выйти и потратить деньги в соответствии с нашими словами.