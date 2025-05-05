Готовится к российскому дебюту кроссовер Jaecoo EJ6: фото шпионов.

В России замечен новый китайский электрокар Jaecoo EJ6. По информации читателя «КА», снимки автомобиля были сделаны возле столичного дилерского центра.

Этот кроссовер построен на платформе Chery iCar 03 и получил необходимый сертификат соответствия, что позволило запустить процесс продаж в России еще в прошлом году.

Новый Jaecoo EJ6, заснятый на фотографиях, представляет собой полноприводный кроссовер, предназначенный вероятнее всего для тест-драйвов и демонстраций. Это может свидетельствовать о намерении марки предложить эту модель на российском рынке в дальнейшем.

Электрокар оснащен двумя электродвигателями мощностью 95 и 184 лошадиных сил. Для разгона до 100 км/ч новинке требуется всего 6,5 секунды. Заявленный запас хода автомобиля достигает 500 километров.

Паркетник укомплектован 19-дюймовыми колесными дисками, выдвижными ручками и большим экраном на центральной консоли. Селектор коробки передач спрятан за рулем автомобиля.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что на Шанхайском автосалоне был представлен флагманский кроссовер Chery Tiggo 9L.