Главная Новости Готовится к российскому дебюту кроссовер Jaecoo EJ6: фото шпионов.
Новости

Готовится к российскому дебюту кроссовер Jaecoo EJ6: фото шпионов.

Новый китайский электрокар Jaecoo EJ6 впервые замечен в России: фото, технические характеристики, подробности о модели и платформе. Российские продажи кроссовера станут возможны благодаря ОТТС. Фото: Carsweek.ru.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.05.2025, 13:32·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

В России замечен новый китайский электрокар Jaecoo EJ6. По информации читателя «КА», снимки автомобиля были сделаны возле столичного дилерского центра.

Этот кроссовер построен на платформе Chery iCar 03 и получил необходимый сертификат соответствия, что позволило запустить процесс продаж в России еще в прошлом году.

Новый Jaecoo EJ6, заснятый на фотографиях, представляет собой полноприводный кроссовер, предназначенный вероятнее всего для тест-драйвов и демонстраций. Это может свидетельствовать о намерении марки предложить эту модель на российском рынке в дальнейшем.

Электрокар оснащен двумя электродвигателями мощностью 95 и 184 лошадиных сил. Для разгона до 100 км/ч новинке требуется всего 6,5 секунды. Заявленный запас хода автомобиля достигает 500 километров.

Паркетник укомплектован 19-дюймовыми колесными дисками, выдвижными ручками и большим экраном на центральной консоли. Селектор коробки передач спрятан за рулем автомобиля.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что на Шанхайском автосалоне был представлен флагманский кроссовер Chery Tiggo 9L.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация