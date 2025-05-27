Почему теряют популярность китайские автомобили?

Китайские автопроизводители успешно продвигаются на мировых рынках, включая Россию. Их модели привлекают покупателей своим сочетанием доступной цены и качества, а также передовыми технологиями. Тем не менее, последние исследования показывают, что интерес к китайским автомобилям постепенно угасает быстрее, чем у конкурентов из других стран.

Проведенное во Вьетнаме исследование выявило, что китайские автобренды сталкиваются с более высокой инфляцией и значительными финансовыми убытками по сравнению с конкурентами из более развитых регионов.

Особое внимание исследователи уделили трем популярным моделям китайского автопроизводителя MG, принадлежащего SAIC, за период с 2022 по 2024 год: седану MG 5, внедорожнику ZS и внедорожнику HS. Результаты исследований говорят сами за себя. Внедорожник MG HS показал наибольшее падение цены, потеряв 33% своей стоимости всего за два года. Седан MG5 отстал немного, упав на 27%, а внедорожник ZS — на 24%. Данные, полученные от местной торговой платформы OTO, включали сравнение с тремя некитайскими моделями.

Для наглядности рассмотрим ситуацию среди конкурентов. Седан Kia K3 из Южной Кореи подешевел на 19%, а внедорожник Hyundai Creta — на 17%. Hyundai Tucson также упал в цене на 17% за период с 2022 по 2024 год. Японские модели, включая Toyota, лучше всего удерживали свою стоимость: за тот же двухлетний период их цена снизилась на 10–12%.

Недавно на страницах нашего издания появилась информация о первых фотографиях нового пикапа от китайского производителя BYD.

Фото - MG