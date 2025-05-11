Hyundai предсказывает, что в автомобилях скоро откажутся от огромных экранов

Как заявил креативный директор Hyundai Motor Group, Люк Донкервольке, в ближайшие годы автомобили будут постепенно отказываться от множества экранов в салоне.

В массовых автомобилях экраны будут использоваться еще несколько поколений, однако их количество будет сокращаться. В роскошных же автомобилях, наоборот, экраны будут сочетаться с голосовым управлением.

Фото: Carsweek.ru

Примером такого подхода может служить концепт X Gran Equator от Genesis, где четыре маленьких экрана заменяют традиционный центральный сенсорный экран.

В современной эпохе даже самые доступные автомобили, такие как Kia Picanto, оснащены сенсорными панелями. Однако на рынке все еще можно найти модели без этого элемента, например, японский Toyota GR86 RC.

Некоторые новые модели, вроде электрического пикапа Amazon Slate, предлагают крепление для смартфона вместо традиционного сенсорного экрана. А Citroen C3 дополнительно оснащен док-станцией для гаджетов.

Фото: Carsweek.ru

Такие изменения в дизайне автомобилей становятся все более заметными, создавая новые тренды в автомобильной индустрии, где функциональность и удобство становятся важнее количества экранов.