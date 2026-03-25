Hyundai отзывает десятки тысяч кроссоверов: «Опасные сиденья» стали причиной. Что случилось

Hyundai объявила о начале масштабной отзывной кампании, которая затронет десятки тысяч кроссоверов Palisade. Причиной стала выявленная неисправность в механизме складывания сидений, приведшая к трагедии в США.

По данным агентства Reuters, производитель временно прекратил продажи некоторых премиальных комплектаций Palisade и инициировал отзыв 68 500 новых автомобилей на территории США и Канады. Решение было принято после инцидента, произошедшего 7 марта в Огайо, где двухлетняя девочка погибла из-за дефекта механизма: сиденье третьего ряда защемило ребенка. В настоящее время Hyundai проводит внутреннее расследование обстоятельств случившегося, одновременно отзывая автомобили, которые могут представлять опасность.



Вслед за североамериканским рынком отзыв коснулся и Южной Кореи. На родине бренда планируется вернуть в дилерские центры 58 000 кроссоверов Hyundai Palisade для проверки и устранения возможных неисправностей.

Эксперты отмечают, что в случае необходимости замены деталей механизма складывания сидений расходы компании могут достичь 100 миллиардов вон, что по текущему курсу составляет примерно 5,5 млрд рублей. Кроме того, Hyundai потенциально может столкнуться с коллективными исками, а также с требованиями компенсации ущерба со стороны владельцев пострадавших автомобилей.

Специалисты предполагают, что у некоторых версий Palisade выявлены недочеты в работе системы складывания сидений заднего ряда и функции доступа к третьему ряду одним нажатием. В частности, механизм может не распознавать наличие препятствий или присутствие пассажира на сидении, продолжая складываться с большой силой даже при обнаружении объекта. Владельцам кроссоверов рекомендуется тщательно следить за тем, чтобы в салоне не оставались дети, а также убирать с сидений предметы, которые могут быть повреждены электроприводом.

В рамках устранения дефекта Hyundai планирует выпустить обновление программного обеспечения, которое упростит процесс отключения автоматического складывания сидений — теперь это можно будет сделать одним нажатием кнопки. Ранее для этого требовалось полностью выключить и снова включить зажигание. Кроме того, после установки обновления электропривод сидений будет работать только при открытой двери багажника, что должно повысить безопасность эксплуатации автомобиля.

