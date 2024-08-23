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Hyundai обновила "старшего брата" Creta: что изменилось в стильном кроссовере, о котором россияне почти ничего не знают

Автомобильный гигант Hyundai представил обновленную версию своего кроссовера Alcazar, который популярно называют «старшим братом» известной модели «Крета».
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
23.08.2024, 11:01·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Автомобильный гигант Hyundai представил обновленную версию своего кроссовера Alcazar, который популярно называют «старшим братом» известной модели «Крета». Внешне автомобиль претерпел некоторые изменения, однако технические характеристики остались прежними.

Новый Hyundai Alcazar можно узнать по светодиодной оптике в два яруса с характерным H-образным дневным светом, массивной решетке радиатора, а также переработанному заднему бамперу. Также автомобиль получил обновленную заднюю часть кузова, массивные рейлинги на крыше и 17- или 18-дюймовые колесные диски с уникальным дизайном.

Информация о дизайне салона обновленного кроссовера пока не раскрывается. Известно лишь то, что автомобиль будет доступен в версиях на шесть или семь посадочных мест.

Двигатели остались без изменений. Покупатели смогут выбрать между 1,5-литровым турбированным бензиновым мотором мощностью 160 лошадиных сил или 1,5-литровым турбодизелем на 115 л.с. В первом случае предлагается механическая коробка передач или семиступенчатый «робот», а во втором — механическая коробка или шестиступенчатый «автомат». Привод остается только передним.

В Индии продажи обновленной модели Hyundai Alcazar начнутся в сентябре 2024 года. Цены будут объявлены позже.

Ранее появилась информация о возможном отзыве сотен тысяч кроссоверов Palisade от Hyundai. Подробности рассказывались в информационном агентстве «Автоновости дня».

Источник

Hyundai (149)

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