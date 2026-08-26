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Hyundai N раскрывает планы на большое спортивное будущее: в разработке семь «заряженных» хэтчбеков и кроссоверов

Hyundai расширит линейку N до семи моделей и 100 тысяч продаж в год, включая новый спортивный фастбэк с передним двигателем и задним приводом.
РедакцияР
Редакция
26.08.2026, 14:22·2 мин
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Фото: autoexpress

В презентации для инвесторов обнаружились планы масштабного расширения суббренда Hyundai N. Компания намерена представить семь новых моделей в четырех технических конфигурациях и достичь ежегодных продаж на уровне 100,000 автомобилей.

Высокопроизводительная серия N будет представлена на всех мировых рынках, при этом степень локализации будет различаться в зависимости от потребностей покупателей. Очевидно, что это направление играет важную роль в глобальной стратегии роста Hyundai, а значит, новые разработки получат и потенциальные владельцы автомобилей марки.

Помимо подтверждения выпуска новых поколений уже известных высокопроизводительных моделей Hyundai, подразделение N выйдет в новые сегменты. В частности, компания готовит автомобили на платформе с задним приводом. Это позволит бренду сильнее дистанцировать новые модели от автомобилей, на базе которых они созданы.

Корейская марка также выявила пробел в линейке автомобилей с обозначением N. Его планируют заполнить новой серией вариантов с характеристиками ‘everyday high performance’, которая займет промежуточное положение между полноценными моделями N и автомобилями N-Line.

Наиболее неожиданным стало объявление о разработке спортивной модели с передним расположением двигателя и задним приводом. Ее конкретный кузов пока не утвержден, однако ожидается, что автомобиль может получить формат четырехдверного седана или фастбека.

Hyundai уже рассматривала создание двухдверного купе на примере эффектного концепта N Vision 74. Однако по разным причинам проект был негласно заморожен. Одной из главных причин стала неопределенность относительно спроса на подобные двухдверные автомобили.

Источник

Hyundai (342)

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