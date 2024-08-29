Hyundai Ioniq 9 с тремя рядами сидений будет собираться в Америке; 560-мильный 'EREV' в 2026

Автоконцерн Hyundai Motor Group не собирается замедлять темп развития в сфере электромобилей. Генеральный директор корейского автопроизводителя объявил крупные новости для Северной Америки, включая выпуск кроссовера Ioniq 9 в Джорджии и нового расширенного электрического автомобиля, или EREV.

Компания Hyundai также удвоит свою линейку гибридных автомобилей, включая модели для роскошного бренда Genesis.

В то время как другие автопроизводители начинают снижать темпы производства электромобилей, корейский автоконцерн Hyundai Motor Group наращивает газ. На ежегодном инвесторском дне генеральных директоров автопроизводителя в Сеуле высокопоставленные руководители объявили свою стратегию на ближайшие годы, удерживая цель продавать глобально 2 миллиона электромобилей ежегодно к 2030 году, но добавляя больше гибридов в ассортимент, включая долгожданный новый тип автомобиля, который может стать идеальным «мостом» между двигателями внутреннего сгорания и электрическим питанием.

Президент и генеральный директор Hyundai Motor Дже Хун Чанг также объявил крупные планы для американского рынка и рабочих мест в США: новый электрический трехрядный кроссовер Hyundai Ioniq 9 будет производиться на новом заводе Metaplant в Джорджии, присоединившись к уже ожидаемому началу производства модели Ioniq 5 там в этом году.

При этом Чанг также подтвердил название нового кроссовера, который ранее назывался Hyundai Ioniq 7. Представленный как концепт Hyundai Seven в 2021 году, серийная версия ожидается на автосалоне в Лос-Анджелесе позже в этом году.

"Hyundai Motor делает значительные шаги в своем стремлении стать мировым лидером на рынке электромобилей", - сказал Чанг в заранее подготовленных замечаниях. "Будучи единственным глобальным автопроизводителем с полной линейкой батарей, Hyundai Motor посвящен не только улучшению производительности батарей, но и обеспечению доступности, безопасности и легкости обслуживания электромобилей."

Ожидалось, что производство Ioniq 9 в Джорджии начнется, особенно учитывая успех аналогичного трехрядного кроссовера Kia EV9 в Америке, который также сейчас собирается в США. Завод Metaplant в округе Брайан рядом с Саванной планирует выпускать до 300 000 автомобилей в год, принося тысячи рабочих мест в регион, заявили представители компании. Сборка Ioniq 9 здесь должна квалифицировать автомобиль для получения каких-то налоговых льгот на электромобили в США.

Кроме того, поскольку Ford теперь переключается на гибридную установку для своего ранее полностью электрического трехрядного кроссовера, Hyundai и Kia могут получить еще больший контроль над массовым сегментом трехрядных электромобилей - по крайней мере, пока.

Однако, сохраняя амбициозную глобальную цель продаж электромобилей, представители Hyundai признали, что путь к электрическому будущему оказался медленнее и менее равномерным, чем ожидалось. В этой связи Чанг подтвердил, что автопроизводитель перейдет к EREV — сокращение от "Электрический автомобиль с увеличенным запасом хода".

Современный взгляд на концепцию, заложенную в BMW i3 и Chevrolet Volt, EREV по сути является автомобилем на батарейном питании, который также оснащен бензиновым двигателем, но только в качестве генератора для зарядки батарейного блока. Бензиновый двигатель не приводит колеса в движение.

"Новый EREV объединит преимущества двигателей внутреннего сгорания и электромобилей", - сказал Чанг. "Hyundai Motor разработал уникальную новую силовую установку и систему электроники, чтобы обеспечить полный привод с применением двух двигателей. Работа осуществляется исключительно за счет электричества, аналогично электромобилям, при этом двигатель используется только для зарядки батареи."

Кроме того, эту модель EREV будут производить в Северной Америке (автопроизводитель не раскрывал точное местоположение) и в Китае в 2026 году, сообщил Чанг. Они дебютируют в качестве кроссоверов от Hyundai и роскошного бренда Genesis с целью 80 000 единиц в год на этом континенте. По крайней мере некоторые модели предложат "заправку и беспроблемную зарядку" с запасом хода более 900 км, или 560 миль, при полной зарядке.

"Это обеспечит клиентам EREV отзывчивый опыт вождения, схожий с электрическим, позволяя потребителям естественно перейти на электромобили в период восстановления спроса", - сказал Чанг. С 2030 года "Hyundai Motor стремится создать полную линейку электромобилей, от доступных моделей до роскошных и высокопроизводительных, и запустить 21 модель к 2030 году для предоставления потребителям различных вариантов". Китай также получит более мелкие модели EREV, добавил он.

Ранее появились сообщения о том, что следующий Hyundai Santa Fe и будущие грузовики могут быть оснащены установкой EREV, но это не было подтверждено на сегодняшнем звонке.

Hyundai не единственный автопроизводитель, который занимается разработкой моделей EREV. Также делает это Stellantis с высоко ожидаемым грузовиком Ram Ramcharger, который работает на платформе батарейных электромобилей, но также использует V6-двигатель только для зарядки. Mercedes-Benz, по слухам, планирует предложить такую же установку в качестве опции на грядущем CLA-Class. Создавая автомобили на платформе электромобилей, но добавляя бензиновый двигатель только для зарядки, автопроизводители могут подготовить свои исследования и производство к будущему, пока развиваются сети зарядных станций для электромобилей - все с явной целью перехода на полностью электрические модели в будущем. По крайней мере, такова идея.

Тем временем Hyundai также объявил крупное расширение своей линейки гибридных моделей. Автопроизводитель добился значительного успеха в США с автомобилями, такими как гибриды Santa Fe и Sonata, поэтому на подходе новые модели, включая для Genesis. Эти автомобили также будут производиться в Джорджии. "Эта стратегия позволит компании оперативно реагировать на североамериканский рынок, который в настоящее время сталкивается с нехваткой предложения гибридов, и улучшить операционную эффективность завода", - сказал Чанг.

Возможно, самое важное, на что рассчитывает Hyundai для всех этих электрифицированных автомобилей, чего часто не удается другим автопроизводителям: реальная прибыль по всему спектру. силовых установок. "Компания ожидает достичь равной прибыльности по всему спектру силовых установок, включая двигатели внутреннего сгорания, гибриды, EREV и электромобили к 2030 году", - сказал Чанг.

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