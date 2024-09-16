Hyundai Ioniq 6 N заснят со сплит-фарами и задним антикрылом

Hyundai впервые намекнула на возможность создания высокопроизводительной модели Ioniq 6 всего несколько недель после того, как был представлен стандартный электрический седан в середине 2022 года. Однако у нас есть основания полагать, что последующая производственная версия не будет такой захватывающей, как концепт RN22e. Новое шпионское видео, снятое на Нюрбургринге, показывает горячий четырехдверный электромобиль, скрытый камуфляжем с тематикой "Never just drive".

Он выглядит менее массивным, чем RN22e, поскольку ему не хватает выступающих задних крыльев концепции. Тем не менее, он все равно может быть чуть шире стандартной модели. Ведь Ioniq 5 N немного шире, чем менее дорогие комплектации. Есть изменения спереди, где испытательный автомобиль, по-видимому, имеет разделенные фары. Логика подсказывает нам, что острый N-дериватив будет основан на обновленной версии Ioniq 6. Было бы странно использовать разделенную тему фар только для модели N. Мы предполагаем, что все версии изящного электрического седана будут иметь их. Главные фары, кажется, расположены ниже на бампере, под тем, что может быть широкой светодиодной полосой. Если это так, то это будет копировать компоновку, использованную в последней модели Sonata.

Фото: Motor1.com

Хотя у этого прототипа есть боковые камеры, они законны только в определенных частях мира. В других местах у Ioniq 6 N будут традиционные зеркала. Камуфляж, использованный для заднего антикрыла, бессмысленен, поскольку мы почти видим большой аэродинамический элемент, прикрепленный к крышке багажника. Стандартный автомобиль уже выглядит интересно, но версия N должна быть еще более привлекательным седаном.

Он скрывает большие воздухозаборники спереди, где бампер выдвинут чуть больше, чем на обычном Ioniq 6. Вероятно, Hyundai также переработала задний бампер, но похоже, что у него нет гигантского диффузора, как у RN22e. Возможно, это к лучшему, поскольку для серийного автомобиля это было бы чересчур.

Как и ожидалось, прототип имеет низкую посадку благодаря жесткой подвеске. Мы также замечаем массивные красные суппорты тормозов с брендингом N, выглядывающие из-за черных колес. Благодаря более низкому центру тяжести по сравнению с Ioniq 5 N, его седан-собрат должен лучше себя вести на треке.

Технические характеристики окутаны тайной, но скорее всего Hyundai перенесет двухмоторную систему полного привода из спортивного электрического кроссовера. Ioniq 5 N оснащается 641 лошадиными силами и 545 фунт-футами крутящего момента, достаточно для разгона до 60 миль в час за 3,4 секунды. У высокой модели весит 4 861 фунт, но ее седанное противостояние может быть немного легче, учитывая, что обычный Ioniq 6 весит немного меньше, чем эквивалентный Ioniq 5.

Существуют слухи, что мощность может быть увеличена, но на данный момент ничего не является официальным. Аккумуляторная батарея ёмкостью 84 кВтч обеспечивает диапазон 221 мили для Ioniq 5 N. Следовательно, изящная форма седана может дать немного больше миль для Ioniq 6 N. При сравнении обычных версий двух электромобилей, седан немного опережает кроссовер по дальности хода.

Учитывая, что он только что покорил "Зеленый ад", первый электрический спортивный седан от Hyundai, вероятно, не дебютирует до конца 2025 года. Пока неясно, совпадет ли официальная премьера с обновлением обычной модели, или же N появится немного позже.