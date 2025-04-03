Hyundai Ioniq 6 получает драматический новый облик в рамках обновления 2025 года

Хендай представил раннюю модификацию седана Ioniq 6, которая привнесла с собой драматический новый дизайн, который, безусловно, поможет автомобилю найти более широкую аудиторию. Представленный на выставке Seoul Mobility 2025, новый Hyundai Ioniq 6 был показан в двух вариантах - базовом и спортивном N Line - последний дает представление о долгожданной модели Ioniq 6 N, которая будет иметь много общих элементов дизайна.

Изменения начинаются с полностью нового переднего конца, заменяющего ранее округлые фары на новую конфигурацию узких дневных ходовых огней в собственном корпусе, основные фары спрятаны в глянцевом черном нижнем бампере. Это не только делает последнюю версию Ioniq 6 более элегантной, но также делает капот более острым и лицо автомобиля более агрессивным.

Базовая модель получила довольно сдержанный дизайн, который выглядит намного аккуратнее, чем у предыдущей модели, с интегрированными аэродинамическими заслонками и контрастным серебристым ободком. Это сочетается с новыми дизайнами колес, имеющими более аэродинамическую форму, а также новыми нижними юбками контрастного серого цвета, вместо яркого серебра некоторых предыдущих версий.

Модель N-Line идет по более агрессивному пути, с серебристой полосой по порогам и переднему сплиттеру, а также с набором контрастных финок под углом вверх, похожих на те, что можно найти на Ioniq 5 N. Хендай также установил глянцево-черные секции на передних и задних дверях, а также еще один новый дизайн колес.

Фото: autoexpress

Модели N-Line также должны включать в себя новый задний конец, который заменяет стандартные фонари заднего света у базовой модели на глянцевую черную панель с меньшим количеством точек освещения. Сохранен спойлер предыдущей версии в виде прозрачного утятника и конструкция третьего стоп-сигнала, но, скорее всего, это не будет использовано в полной версии N; эту модель, вероятно, оснастят стеклянным задним антикрылом для улучшения стабильности на высоких скоростях.