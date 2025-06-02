Hyundai и Kia Solaris отечественного производства значительно упали в цене.

Новая марка Solaris с 1 июня пересмотрела ценники на отдельные свои модели, передает wroom. Более бюджетные прайсы в начале лета получили машины с МКПП, версии с автоматическими коробками передач сохранили прежние ценники.

Седан Solaris HS (тот же популярный у россиян бюджетник Hyundai Solaris) в модификации на «механике» стал доступнее на 90 000 рублей. Актуальный минимальный ценник на эту модель начинается от 1,93 миллиона.

Седаны Solaris KRS и хэтчбеки Solaris KRX с МКПП в июне можно купить с выгодой в 120 000 и 221 000 рублей соответственно. Прежде эти модели продавались на российском авторынке как Kia Rio. Стоят «Рио» с новыми шильдиками от 1,96 миллиона.

Фото: Carsweek.ru

Марка Solaris дебютировала в прошлом году – она предложила россиянам копии популярных бюджетников Hyundai и Kia под новыми именами. Собирают автомобили в стенах бывшего питерского предприятия Hyundai. Этот автозавод у корейской стороны приобрела российская компания АГР.

Паркетник Solaris HC (Hyundai Creta) цены сохранил на прежнем уровне. Однако кроссовер получил более бюджетные начальные версии с МКПП. Это авто с передним приводом и 1,6-литровым 123-сильным двигателем. Самый недорогой Solaris HC в исполнении Prime стоит 1 979 000 рублей, за вариант Classic придется заплатить 1 999 000 рублей. Модификации с 6АКПП оцениваются минимум в 2,67 миллиона.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, какую версию Hyundai Solaris стоит брать на российской вторичке.

Фото: Drom