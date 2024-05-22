Гиперкар Hyundai на водороде выйдет на рынок в 2026 году с мощностью 765 л.с.

Снова в деле. Похоже, что N Vision 74 отказывается умирать. По многочисленным сообщениям, Hyundai намерена запустить в производство свою современную версию DeLorean, и сплетни продолжают нарастать. Южнокорейская деловая газета The Korea Economic Daily утверждает, что водородный суперкар станет реальностью. Предположительно, он появится в 2026 году, через четыре года после концептуального автомобиля.

Флагманский спортивный автомобиль от Hyundai, по всей видимости, известен внутри компании как "N74" и разрабатывается с задним приводом. Говорят, что уличная модель будет двухдверным купе с дверями "крыло чайки" и дизайном, заимствованным у Pony Coupe 1974 года - первой машины бренда.

Если концепту пришлось довольствоваться "всего лишь" 671 лошадиной силой, то последующая серийная модель, по предположениям, будет разгоняться как минимум до 765 л.с. The Korea Economic Daily - самая крупная по доходам газета Южной Кореи по данным Wikipedia - утверждает, что N74 разгонится до 100 км/ч за три секунды.

Предполагается, что N74 попытается побить рекорд Nürburgring по производственным автомобилям, что не будет легкой задачей, учитывая, что Mercedes-AMG One прошел круг "Зеленого ада" всего за 6 минут и 35,183 секунды. В отчете также говорится, что предназначенный суперкар от Hyundai сделает два круга Nordschleife на полной скорости, прежде чем останется без заряда.

По сообщениям, Hyundai ограничит производство всего 200 единиц и будет выпускать эти автомобили с 2026 по 2028 год. Предполагается, что испытания прототипов начнутся уже в августе текущего года. По предварительным данным, стоимость N74 составит примерно 500 миллионов вон, что равняется примерно $366,000 по текущему обменному курсу.

Идея автомобиля заключается не столько в получении прибыли, сколько в демонстрации того, что водород может быть захватывающей технологией. Пока неизвестно, сколько людей будет готово выложить такие деньги за Hyundai. С Ioniq 5 N компания уже доказала, что электромобили на батарейном питании могут быть захватывающими. Предполагается, что, если отчет верен, фирма теперь хочет повторить это с производительным водородным топливным элементом.

Как и прежде, информацию лучше воспринимать с некоторой долей скепсиса. N74 может представлять интересную альтернативу текущему ряду бензиновых, plug-in гибридных и электрических суперкаров. Это связано не только с его необычной силовой установкой, но и с отличным дизайном.