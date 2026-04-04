Концепты Hyundai Earth и Venus раскрывают будущее электрокаров Ioniq

Hyundai представила два новых концепт-кара, получивших названия ‘Earth’ и ‘Venus’, и охарактеризовала их как “космическое заявление, созданное для людей”. Эти модели призваны ознаменовать новый этап в развитии бренда Ioniq, под которым компания выпускает электромобили.

Пока подробностей о новинках крайне мало. Известно лишь, что автомобили должны стать частью большого нарратива Ioniq. Учитывая специфику суббренда, можно предположить, что оба концепта оснащены полностью электрическими силовыми установками. Дизайн моделей выполнен в минималистичном стиле и заметно отличается от уже знакомых электрокаров Hyundai, но при этом обещает быть еще более эффектным.

На сегодняшний день компания обнародовала лишь по одному изображению каждой из новых моделей. При этом не уточняется, какой из концептов носит имя Earth, а какой — Venus. Известные модели Ioniq 5 и Ioniq 6 уже привлекают внимание своими необычными формами, однако новые концепты, судя по всему, выводят смелость дизайнерских решений на новый уровень.

На одном из опубликованных снимков видна передняя часть автомобиля с ярко выраженным каб-форвард силуэтом, острыми рублеными линиями и массивными колесными арками. В глаза бросается необычная светодиодная оптика — три тонкие горизонтальные полоски. Это может говорить о стремлении Hyundai отказаться от фирменной пиксельной световой подписи, характерной для моделей Ioniq 5, Ioniq 6, Ioniq 9 и, вероятно, будущей Ioniq 3.

Другой снимок, на котором изображен золотистый автомобиль сзади, намекает на не менее выразительный внешний вид: ультратонкие задние светодиоды подчеркивают ширину кузова, острые панели создают динамичный облик, а закругленный профиль с плавно уходящим назад стеклом и небольшим спойлером напоминает хэтчбек или фастбек.

Hyundai также опубликовала короткий превью-ролик, посвященный концептам Earth и Venus. Видео не содержит изображений или технических подробностей, но в финале появляется логотип Ioniq с китайскими субтитрами. Это может свидетельствовать о том, что полноценная премьера новинок состоится на автосалоне Auto China 2026, который пройдет в Пекине уже в этом месяце.

Что касается технического оснащения новинок, известно, что Hyundai сейчас разрабатывает аккумуляторы на основе новых химических соединений — никеля, магния и кобальта (NMC). Компания ставит перед собой цель снизить стоимость батарей, сохранив при этом конкурентоспособные показатели дальности хода и скорости зарядки. Еще одним возможным направлением развития может стать внедрение твердотельных аккумуляторов, которые в Hyundai называют “технологией нового поколения для электромобилей”.