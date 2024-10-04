Hyundai отказала в гарантии на Elantra N из-за 'чрезмерного перегазовывания.' Но это не вся история

Владелец Hyundai Elantra N из Канады утверждает, что компания отказывается выполнять его гарантию из-за "Чрезмерного оборота двигателя".

Hyundai говорит, что автомобиль "пережил условия, превышающие разработанные операционные пределы".

Владелец может столкнуться с расходами в размере 10 000 канадских долларов на новый двигатель.

Hyundai Elantra N - один из самых доступных и интересных спортивных седанов, доступных на рынке сегодня. Но он не лишен недостатков. Его дважды отзывали из-за механических проблем, власти указывали на то, что стандартный выхлоп слишком громкий, и теперь, кажется, Hyundai не хочет выполнять гарантийные обязательства по по крайней мере одному сломанному автомобилю. Или по крайней мере, так это выглядит на первый взгляд.

CTV News Toronto сообщает, что студент колледжа Кристиан Матзорос ехал домой на своем Elantra N, когда двигатель вышел из строя на 46 000 километрах (28 580 миль). "Он просто остановился. Я наступал на педаль газа, а машина не двигалась," - рассказал Матзорос CTV.

Матзорос владел своим Hyundai Elantra N два года. Он несколько раз посещал Торонтский мотоспорт-парк за время своего владения, и до этого у него не было никаких проблем с машиной. Когда Elantra внезапно испытала сбой двигателя, Матзорос был разумно расстроен, но у него была расширенная гарантия от Hyundai, ожидая, что она покроет ущерб.

Фото: Motor1.com Hyundai

Но когда Матзорос привез машину на обслуживание, все оказалось не так просто. После изучения телеметрии, записанной в ЭБУ автомобиля, техники на дилерской станции Hyundai определили, что автомобиль был злоупотреблен. В заявлении, предоставленном CTV от автопроизводителя, говорится, что двигатель "пережил условия, превышающие разработанные операционные пределы". Неясно, были ли предоставлены более конкретные детали CTV, но с тех пор у нас была больше информации от Hyundai.

Hyundai сообщает Motor1, что двигатель был перевысок обороты и сместился во времени. "[ЭБУ данные] показали, что двигатель пережил условия, выходящие за пределы его задуманных параметров, что привело к чрезмерным напряжениям и отказу системы газораспределения," - подтвердил представитель Hyundai в заявлении для Motor1. "Это повредило клапана в головке цилиндра из-за контакта с поршнями в движении."

Затем компания пояснила, как это могло произойти. "Единственный возможный способ повысить обороты двигателя сверх калиброванного предела - это вынудить коробку передач перейти на более низкую передачу, чем механически безопасно на большой скорости и/или изменение программного обеспечения блока управления двигателем для превышения установленных заводом характеристик". Другими словами, Hyundai утверждает, что водитель либо совершил ошибку в переключении передач несколько раз, либо изменил программное обеспечение ЭБУ для увеличения максимальных оборотов.

Фото: Motor1.com

Hyundai подозревает последнее, говоря, "По результатам инспекции, калибровка в блоке управления двигателем не соответствовала заводской." Лишь нужно сказать, что ущерб от установки чип-тюнинга на автомобиль не покрывается гарантией.

Если Hyundai подтвердит, что автомобиль был злоупотреблен, Матзоросу придется заплатить 10 000 канадских долларов за новый двигатель. Компания утверждает, что предоставила ему "полное объяснение" относительно ситуации и обоснования своего решения. Эта информация, вероятно, была очень похожа на то, что она поделилась с нами.