Hyundai и GM могут разработать и производить автомобили вместе

2024 год обещает стать годом союзов в автомобильном секторе, поскольку все больше компаний объединяют усилия. Последнее сотрудничество оказалось весьма неожиданным: Hyundai и General Motors могут сотрудничать над различными проектами. Обе компании подписали памятное соглашение о намерениях для изучения возможности совместной разработки и производства автомобилей.

Если сотрудничество увенчается успехом, Hyundai и GM будут работать вместе над бензиновыми автомобилями, а также электрокарами. В рамках сотрудничества могут быть созданы как легковые, так и коммерческие автомобили. Кроме того, в рамках соглашения упоминается возможность сосредоточить усилия на технологии водородных двигателей. Компании также заинтересованы в объединении своих ресурсов, таких как сталь, сырье для батарей и другие.

После подписания документов переговоры между двумя компаниями начинаются "немедленно". Цель - предоставить "еще более конкурентоспособные автомобили клиентам быстрее и более эффективно", как заявила генеральный директор GM Мэри Барра. "Более дисциплинированное распределение капитала" позволит двум крупным автопроизводителям сэкономить, инвестируя более эффективно.

Легко понять, почему обе компании решили объединить усилия: снизить затраты на разработку и производство, сократить время, необходимое для разработки новых автомобилей. Потенциальные экономии за счет масштабов позволят Hyundai и GM стать более конкурентоспособными в сложной отрасли, где китайские автопроизводители становятся реальной угрозой, особенно в сегменте электромобилей.

Почти год назад GM и Honda отменили планы по совместной разработке более дешевых электромобилей. Изначально планировалось запустить первые модели в 2027 году, но этого уже не произойдет.

Говоря о партнерствах, Honda и Nissan согласились в середине марта начать переговоры о сотрудничестве в сфере электромобилей, программного обеспечения и "взаимодополняющих продуктов". В начале августа Mitsubishi подтвердила, что присоединится к недавно созданному альянсу.

Однако наличие множества автомобилей, имеющих одинаковые механические особенности, не всегда является рецептом успеха в наше время, если управление не осуществляется должным образом. Просто спросите у Группы Volkswagen, у которой, по словам ее финансового директора, есть "один, может быть два года", чтобы изменить ситуацию.