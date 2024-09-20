Хюлькенберг о квалификации: "Всё зависит от исполнения"

В команде Haas F1 успешно завершились пятничные тренировки, и теперь взгляды направлены на завтрашний день, где планируют улучшить результаты.

Нико Хюлкенберг занял десятое место и поделился своими впечатлениями: «Утром ситуация не выглядела наилучшим образом, но я не имел возможности опробовать софтовые шины, поэтому вторая сессия была более репрезентативной. Разрыв между командами в середине поля действительно минимален».

По словам Хюлкенберга, к вечеру, когда температура воздуха снизилась, управляемость машины улучшилась, что создает хорошие предпосылки для дальнейшего прогресса на выходных.

«В квалификации всё будет зависеть от исполнения, от того, насколько чисто мы сможем проехать круг. Если мы сработаем идеально, то у нас есть шансы пробиться в финальную часть», - добавил гонщик.

Другой пилот команды, Кевин Магнуссен, финишировал тринадцатым и прокомментировал свой выезд на трассу: «Во второй сессии автомобиль показал себя лучше, что радует. Первая тренировка проходила при жаркой погоде, вторая же отражала условия, которые нас ждут в квалификации и гонке».

По его словам, на длинных заездах всё шло нормально, и теперь предстоит увидеть, как сложатся дальнейшие события. «Разница во времени между нами и ближайшими конкурентами крайне мала, поэтому даже улучшение на пару десятых может вывести нас на шестую позицию. Важно извлечь максимум из нашего болида. Однако слишком рисковать на улицах города непозволительно из-за близости стен. Нам нужно подойти к этому уик-энду так же серьезно, как и ко всем остальным, и выполнять все правильно», - заключил Магнуссен.