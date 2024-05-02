Хюлькенберг: Единственная проблема у Sauber – Мониша

В конце текущего сезона Нико Хюлкенберг примет решение покинуть команду Haas F1, чтобы в следующем году перейти в Sauber, а затем присоединиться к гоночной программе Audi. В ходе интервью в Майами немецкий пилот поделился информацией о своих будущих планах.

«Интерес со стороны Sauber возник ещё в прошлом году, однако в то время у меня не было возможности рассмотреть это предложение, так как я был тесно связан с Haas F1. Но недавно мы подписали очень перспективный долгосрочный контракт», - отметил Хюлкенберг.

Он также добавил, что важную роль в его окончательном решении сыграл Андреас Зайдль, который является ключевой фигурой в проекте Audi. «Он всегда был честен со мной. Я помню, в 2020 году я обращался к нему, когда он работал в McLaren, и спрашивал о возможности перехода. Он тогда ответил мне: "Даже не мечтай". Но на этот раз всё сложилось иначе, и он настаивал на моем подписании контракта», - рассказал гонщик.

«В 2013 году я уже выступал за Sauber, но ситуация была совсем иной. В целом отношения с командой были хорошие. Основной проблемой тогда была Мониша Кальтенборн. Однако ни в одной из команд, за которые я выступал, у меня никогда не возникало проблем с персоналом, инженерами или механиками», - заключил Нико Хюлкенберг.