Хюлькенберг: Раннее заезды в бокс сильно осложнили ситуацию

Команда Haas F1 продемонстрировала потенциал для заработка очков на Гран При Имолы, но в итоге финишировала на 11-м и 12-м местах из-за отсутствия коллапсов у конкурентов.

Нико Хюлкенберг (11-е место) поделился своим мнением: «Юки Цунода опередил меня, подрезав, а Серхио прорывался вперёд на свежей резине – его было невозможно удержать. Нам явно не хватало скорости, а наш ранний пит-стоп серьезно осложнил гонку. На последнем участке было непросто найти оптимальный темп, но нам удалось убедиться в том, что мы способны дать бой средней группе - это отличный прогресс по сравнению с предыдущим сезоном».

«Последний круг был особенно сложным, нам не хватало хорошей гармонии и ритма. Я думаю, теперь мы уверены, что можем соперничать в середине пелотона, и это замечательно по сравнению с прошлым годом. Но мы всегда стремимся к большему, я хочу бороться за очки, поэтому нам нужно продолжать упорную работу».

Кевин Магнуссен (12-е место) также прокомментировал гонку: «Хороший день. Нам удалось избежать проблем с машиной, и 12-е место отражает скорость нашего болида, хоть и пришлось серьезно побороться за этот результат. К сожалению, стартовал я слишком далеко, иначе могли бы надеяться на большее».

«Мы демонстрировали неплохой темп, обогнав соперников из середины грида, но из-за стартовой позиции не смогли претендовать на очки в этот уик-энд».