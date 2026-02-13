Хюлкенберг: Неделя завершилась плодотворно

Руководство Audi выразило удовлетворение результатами первых дней тестов, проходивших в Бахрейне. За три дня пилоты Нико Хюлкенберг и Габриэль Бортолето преодолели 354 круга, что эквивалентно дистанции в 1915 километров. Все заезды прошли без серьёзных технических сбоев. Коллектив сосредоточил усилия на испытании различных режимов работы силовой установки и опробовал несколько вариантов настроек автомобиля. В команде планируют продолжать эту работу и на следующей неделе.

Руководитель команды, Джонатан Уитли, подвёл итоги тестовой сессии. Он отметил, что прошедшие три дня оказались для коллектива Audi весьма продуктивными и служат обнадеживающим шагом вперёд. "Ежедневно машине удавалось покрыть более 600 километров, что говорит о высокой степени надёжности," — подчеркнул Уитли. По его словам, напряжённая работа коллектива за кадром принесла результат.

Кроме общей пройденной дистанции, представители команды акцентировали внимание на сборе важной информации о функционировании автомобиля и его систем в условиях трассы. В рамках тестов также совершенствовались рабочие процессы и установлено качественное взаимодействие между членами коллектива. "Следующая задача — всесторонний анализ данных и подготовка к оставшимся тестовым заездам. Впереди ещё немало работы, но текущий фундамент станет определяющим для всего предстоящего сезона," — подытожил глава команды.

Пилот Нико Хюлкенберг, завершивший сессию на 10-й позиции, прокомментировал завершение насыщенной рабочей недели. По его словам, команда сосредоточилась на проверке разнообразных настроек автомобиля и тестировании разных режимов работы силовой установки. "Три дня тестов были напряжёнными, но позволили нам получить большой объем полезных данных," — сообщили в команде. В ближайшие дни коллективом предстоит подробный анализ собранной информации в подготовке к следующим заездам.

Габриэль Бортолето, который завершил тесты на 14-й строчке, отметил положительный опыт проведённых дней для всей команды. "Мы получили огромный объём данных, узнали много нового о возможностях машины," — отмечают в Audi. Анализ полученных результатов станет приоритетной задачей перед возвращением на трассу уже через несколько дней.

В Audi смотрят в будущее с оптимизмом. Следующая неделя будет посвящена своду всех материалов и работе на гоночной трассе с акцентом на реализацию наработанного потенциала.