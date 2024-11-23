Хюлькенберг: Мы провели квалификацию достойно.

На квалификации в Лас-Вегасе оба участника команды Haas F1 продемонстрировали хорошую конкурентоспособность, однако лишь Нико Хюлькенберг смог выйти в финальный отбор…

Нико Хюлькенберг (занимающий 9-е место): «На этой трассе всегда кажется, что можно проехать быстрее, но это очень непросто. В условиях низкого сцепления с дорогой достаточно лишь немного перегнуть палку, и ты можешь столкнуться с препятствием. Грани здесь крайне тонкие.

В целом, наш отдел квалификаций проделал отличную работу, однако мне хотелось бы финишировать чуть выше – для шестой позиции недоставало всего лишь пяти сотых. Я надеюсь отыграться в гонке. У нас отличный болид, и я нацелен на успех».

Кевин Магнуссен (12-й): «На тренировках у меня сложилось впечатление, что нам не хватает скорости, однако в квалификации я показал несколько достойных кругов. Я рассчитывал, что мы окажемся в лидирующей группе, но внезапно оказался за пределами топ-10, и мне не совсем ясно, почему. В любом случае, с 12-й позиции есть возможность заработать очки, так что завтра нас ждет интересная и насыщенная гонка».

Айо Комацу, глава команды: «Я разочарован результатами отбора, считаю, что мы недооценили некоторые моменты. Однако 9-е и 12-е места на старте гонки – это хорошие позиции. Наша цель на завтрашней гонке – набрать как можно больше очков».