Хюлкенберг: Гонка обещает быть продолжительной и физически изнурительной

В Остине оба гонщика Audi пробились во второй сегмент квалификации, однако выйти в финальную часть им не удалось.

Нико Хюлкенберг (12-й): «Ещё одна напряжённая квалификация. Мне не хватило всего десятой, чтобы выйти в финал. Первая попытка во второй сессии прошла хорошо, но во второй мне не удалось прибавить на эту десятую. В плотной борьбе гонщиков средней группы команд даже такие небольшие отрывы решают всё.

Из-за штрафов соперников я стартую 11-м. Гонка будет долгой и физически сложной из-за неровностей. Очень важен хороший старт и первый круг, но я уверен – мы сможем бороться с соперниками. Посмотрим, что в итоге получится».

Габриэль Бортолето (13-й): «В первой части квалификации машина была в порядке и позволила мне удачно проехать круг, если не считать последний поворот. Я знал, что должен выложиться, чтобы во второй сессии помочь Нико слипстримом, на большее я не претендовал – завтра я из-за штрафа всё равно стартую в последних рядах.

Тем не менее, я с оптимизмом жду гонку. Стартовать с последних мест всегда непросто, но здесь можно обгонять, и я верю, что у меня будет шанс отыграться».