Главная Новости Audi Хюлкенберг: Гонка обещает быть продолжительной и физически изнурительной
Новости

Хюлкенберг: Гонка обещает быть продолжительной и физически изнурительной

Audi в Остине: Хюлкенберг квалифицировался 12-м, Бортолето — 13-м, но из-за штрафов соперников стартует 11-м; бразилец начнёт гонку из последних рядов.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
25.10.2026, 03:02·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В Остине оба гонщика Audi пробились во второй сегмент квалификации, однако выйти в финальную часть им не удалось.

Нико Хюлкенберг (12-й): «Ещё одна напряжённая квалификация. Мне не хватило всего десятой, чтобы выйти в финал. Первая попытка во второй сессии прошла хорошо, но во второй мне не удалось прибавить на эту десятую. В плотной борьбе гонщиков средней группы команд даже такие небольшие отрывы решают всё.

Из-за штрафов соперников я стартую 11-м. Гонка будет долгой и физически сложной из-за неровностей. Очень важен хороший старт и первый круг, но я уверен – мы сможем бороться с соперниками. Посмотрим, что в итоге получится».

Габриэль Бортолето (13-й): «В первой части квалификации машина была в порядке и позволила мне удачно проехать круг, если не считать последний поворот. Я знал, что должен выложиться, чтобы во второй сессии помочь Нико слипстримом, на большее я не претендовал – завтра я из-за штрафа всё равно стартую в последних рядах.

Тем не менее, я с оптимизмом жду гонку. Стартовать с последних мест всегда непросто, но здесь можно обгонять, и я верю, что у меня будет шанс отыграться».

Источник

Нико Хюлкенберг (240)Габриэль Бортолето (176)Audi (374)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Рестайлинг Belgee Х70: изучаем отзывы владельцев

Редакция·17.06.2026
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
СтатьиНовости

ESTEO MX: официальная премьера в Москве

Редакция·17.06.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация