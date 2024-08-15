Хюлкенберг: "Абитебула в Формуле-1 больше нет, а я все еще здесь"

В 2019 году Даниэль Риккардо стал партнером Нико Хюлкенберга в команде Renault F1. Однако в следующем сезоне контракт с Нико был не продлен, и на его место пришел Эстебан Окон - таковы были изменения в соседстве гонщика.

Нико Хюлкенберг делится в интервью GP Racing, как изменилась атмосфера в команде, когда ожидания, связанные с приходом известного гонщика, не оправдались.

«Было несложно работать в паре с Даниэлем, - говорит Хюлкенберг. - Но когда результаты команды начали подводить после его прихода, это повлияло и на меня. Заключать контракт с сильным гонщиком - это ответственность перед акционерами и дороговизна. Если машина не соответствует ожиданиям или обещаниям, давление усиливается».

«Как результат, были приняты некоторые стратегические решения, которые были не в мою пользу. Например, в Монреале мне приказали сохранить седьмое место за Риккардо. Этот момент стал поворотным. До этого сезон уже был непростым, и мне было непонятно, почему мне приказали не догонять его. На более изношенных шинах я мог опередить его без проблем. Сейчас я понимаю, что мне стоило проигнорировать это указание. Конечно, это вызвало бы разногласия, но они всегда бывают в спорте. Главное - гонка продолжается».

«Во второй половине сезона я прочувствовал уменьшение поддержки со стороны руководства. То, что мы построили за несколько лет, казалось, рушится, и это сказалось на моих результатах. Ирония судьбы, что через пять лет в Формуле 1 не осталось уже и Сирила Абитебула. Я также уходил, но поддержка Фредерика Вассера помогла мне вернуться, и вот я все еще здесь», - завершает размышления Хюлкенберг.