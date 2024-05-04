Сотни Tesla скапливаются на пустой парковке Торгового центра

Сотни автомобилей Tesla, припаркованных на закрытом торговом центре за пределами Сент-Луиса, заставили жителей спрашивать: "Что они там делают?"

Они не единственные. Пользователи Twitter также обратили внимание на большое количество электромобилей, стоящих на парковке, даже заставив некоторых задаться вопросом, не испытывает ли Tesla проблем с спросом. К счастью, местная новостная станция провела расследование и придала этому ситуации некоторую ясность.

Первоначальные отчеты показывают, что более 400 автомобилей под брендом Tesla были припаркованы на парковке бывшего торгового центра Честерфилд. Среди припаркованных автомобилей было зафиксировано 58 Cybertruck. Когда местная новостная станция рассказала об этом, они зафиксировали "десятки" Cybertruck, разбросанных среди различных других моделей.

Оказалось, что сервисный центр Tesla находится примерно в трех милях от торгового центра. Идея заключается в том, что парковка используется в качестве переполнения для новых автомобилей, доставляемых в ближайший сервисный центр, который находится примерно в 2,5 милях от торгового центра. В результате получается "ферма Tesla в старом Sears".

"Один из наших пользователей оказался Tesla, у которой есть дилерский центр в долине, но не хватает места, чтобы припарковать все машины, которые они привозят", - подтвердил Тим Лоу, вице-президент группы Стейнберг, владеющей торговым центром, "Поэтому они арендуют это место".

Теперь местный сервисный центр имеет возможность припарковать около 135 автомобилей (включая автомобили клиентов). Неясно, насколько заполнен сейчас паркинг, но исторические спутниковые изображения показывают, что парковка часто заполнена более чем наполовину. Местные жители говорят, что не редкость видеть Tesla припаркованными на закрытом торговом центре, но количество машин за последние недели стремительно возросло. Так почему так внезапно увеличилось количество Tesla на парковке торгового центра?

Сотрудники местного сервисного центра рассказали местным новостям, что их парковка "недостаточно велика, чтобы справиться с растущим инвентарем".

После публикации первого квартального отчета Tesla за 2024 год, некоторые предполагают, что "инвентарь", термин, которым, как сообщается, пользуются сотрудники Tesla, чтобы описать автомобили на парковке торгового центра, представляет из себя излишек машин, которые Tesla еще не продала. Недавние новости из Германии свидетельствуют о том, что местный аэропорт превратился в склад для потенциально тысяч новых автомобилей. Если это правда, то это может указывать на то, что у Tesla возникли довольно серьезные проблемы с спросом.

Неясно, сколько автомобилей находится в наличии у Tesla на сегодняшний день, так как автопроизводитель пересмотрел свою систему инвентаризации в Северной Америке прошлым летом, чтобы позволить дублирующимся "фиктивным" VIN-кодам быть удаленными с его веб-сайта. Предполагается, что инвентарь в Северной Америке немного повышен (примерно на 3,8%) по сравнению с первым кварталом 2024 года.

Чтобы усилить теорию о росте инвентаря, автопроизводитель недавно сократил более 10% своего персонала, включая рабочих на заводе, находящемся в Остине, штат Техас, где собирают Cybertruck и Model Y. Кроме того, Tesla недавно сообщила сотрудникам Cybertruck, что их смены будут короче, сократив приблизительно 10% рабочих часов.

В прошлом квартале Tesla произвела излишек в 46 561 автомобилей, что составляет около 10,7% от общего объема производства. Для сравнения, в течение всего 2023 года у Tesla был излишек примерно 2%, включая 2,1% в IV квартале, 2,8% в II квартале и 4% в I квартале—III квартал показал больше продаж, чем произведенных автомобилей.

Tesla также предупредила инвесторов о "значительно более низком росте" в 2024 году, ударившись, чтобы подготовиться к кровавой бане для продаж новых автомобилей на протяжении года. К этому добавляется недавняя плохая публикация о сокращениях и новости о том, что Tesla замедлит развертывание Supercharger, что может привести к еще более плохим результатам, чем ожидалось.

Торговый центр Честерфилд предназначен для сноса осенью. Это означает, что Tesla может потребоваться решить проблему со спросом к тому времени, ускорить оборот машин или найти другое место для их хранения. До тех пор люди могут продолжать видеть, как автомобили скапливаются на улице.