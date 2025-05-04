Самый низкий результат в сезоне у пилотов Ferrari

В ходе квалификации Гран При Майами гонщик команды Ferrari, Шарль Леклер, продемонстрировал восьмую позицию, в то время как его партнер по команде, Льюис Хэмилтон, впервые за время выступлений за Скудерию не смог пробиться в финальный отсек, показав двенадцатый результат. Оба пилота выразили мнение, что SF-25 испытывает серьезные проблемы, что сделало эту квалификацию для них самой неудачной в текущем сезоне.

Шарль Леклер поделился: «Что-то пошло не так во время квалификации. Мы столкнулись с непонятными проблемами, из-за которых машина SF-25 не работала так, как нужно. Пришлось делать значительные изменения перед финальной сессией, чтобы сделать болид более предсказуемым. Но скорость и управляемость оставались плохими на протяжении всей квалификации».

«Это очень разочаровывает, особенно учитывая, что я оказался лишь восьмой. Для гонщика Ferrari это особенно обидно. Мы уступаем обоим гонщикам Williams, хотя я не допустил ни одной ошибки. Просто наша скорость недостаточна. Этот уик-энд для нас самый сложный в сезоне из всех. Трасса в Майами требует особого подхода из-за большого количества медленных поворотов».

Льюис Хэмилтон, занявший двенадцатую строчку, отметил: «Мы продолжаем бороться. Хотя сезон только начался, у нас уже возникли серьезные проблемы. Независимо от изменений, которые мы вносим, машина ведет себя очень нестабильно на трассе».

«У нас проблемы с тормозами, стабильностью и общей скоростью. Проход в финал квалификации становится для нас настоящим испытанием. Зарабатывать очки становится сложнее, когда теряешь позиции. Но я не собираюсь сдаваться. Нам предстоит много работы на гонке. Вернемся на базу и продолжим готовиться».

«В последней части квалификации мне пришлось использовать второй новый комплект шин. Но когда у тебя такие проблемы с машиной, уже не так важно, как и когда использовать шины. Обсудим стратегию с командой перед гонкой», - добавил британский пилот.