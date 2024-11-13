Раскрытые планы Red Bull: гонщика Серхио Переса хотят видеть в другой команде

Бывший пилот Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя высказал своё мнение относительно будущего гонщика Серхио Переса. По мнению Монтойи, Перес останется в составе команды Red Bull Racing на следующий сезон, несмотря на желание руководства иного исхода.

«Серхио утверждает, что будет продолжать выступления в следующем сезоне. Я лично считаю, что мы увидим его на трассе в 2025 году, хотя внутри Red Bull такого решения не поддерживают. Они нацелены на то, чтобы он покинул команду – в этом можно быть уверенным», - отметил Монтойя.

Ральф Шумахер высказал прогноз, сказав: «Серхио не пройдет ни одного круга за рулём Red Bull в 2025 году». Однако Монтойя подчеркнул, что не в курсе, откуда у Шумахера такая информация, возможно, он узнал её из различных источников, но не верит, что Перес так легко сдастся.

Гонщик уже ранее заявлял, что намерен завершить карьеру по своим условиям и не допустит, чтобы обращались с ним так же, как с Даниэлем Риккардо. Основное различие между Пересом и Риккардо заключается в том, что Серхио приносит команде деньги, в отличие от Риккардо.

«Я не в курсе, что происходит за закрытыми дверями, но многие заинтересованы в том, чтобы Перес покинул команду, и его уход станет единственным шансом для Колапинто выйти на старт в 2025 году. Франко, вероятно, не имеет возможности попасть в Red Bull, но у него может появиться шанс в Williams, если Red Bull заключат сделку с Карлосом Сайнсом», - добавил Монтойя.