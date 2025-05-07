Экс-президент Эквадора Хуан-Мануэль Корреа планирует начать новую жизнь в США

Хуан-Мануэль Корреа – спортсмен с непростым жизненным путем. Сначала начинал свою карьеру в мире картинга, затем выступал в гоночных соревнованиях в Соединенных Штатах, мечтая о выступлении в Формуле 1, он принял решение перебраться в Европу.

Там он принял участие в гонках Формулы 3 и Формулы 2, привлек внимание команд Формулы 1, участвовав в молодежных программах Lotus и Sauber.

В 2019 году на трассе Спа Хуан-Мануэль попал в серьезное ДТП в гонке Формулы 2, где он получил перелом обеих ног и травму позвоночника, а его соперник – Антуан Юбер – погиб. Скорость столкновения достигла 218 км/ч.

После страшной аварии гонщик находился в коме, перенес двадцать операций, его ноги частично восстанавливали, но благодаря сильной воле Корреа смог вернуться в спорт. Он снова выступал в гонках Формулы 3 и Формулы 2, а теперь принял решение вернуться в США.

Сегодня стало известно, что 25-летний гонщик из Эквадора заключил контракт с командой HMD Motorsports для участия в нескольких гонках Indy NXT, а также для проведения двух тестов на овальных трассах в рамках подготовки к полноценному участию в следующем сезоне американской серии.