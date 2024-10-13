Hot Wheels в конце концов выпускает официальные машины Формулы 1.

Известные бренды Hot Wheels и Formula 1 объявили о своем партнерстве, что означает появление миниатюрных гоночных болидов Формулы 1. Первая модель уже доступна, и хотя она не привязана к конкретной команде, она дает представление о том, что нас ожидает.

Миниатюрный гоночный автомобиль поставляется с тремя наборами сменных колес Real Rider, обутых в покрышки с брендом Pirelli, точно как у настоящих гоночных болидов. Автомобиль имеет белое кузов и черный интерьер, специальное оформление Hot Wheels и номер 68 на носу, отмечающий год запуска бренда Mattel.

Компания Mattel упакует машину в иллюстрированную упаковку на оригинальной карте размером 16 Hot Wheels. Кроме того, гоночный автомобиль будет упакован в защитный пластиковый кейс Kar Keepers.

Первая модель стоит $25, и вы можете оформить предварительный заказ уже сейчас. Mattel ограничивает покупку двумя автомобилями на одного клиента. Автомобиль, который, по информации на сайте, будет отправлен не позднее 27 июня 2025 года, станет первым в серии гоночных автомобилей от обеих компаний.

Будет представлен полный ассортимент гоночных автомобилей Hot Wheels F1, представляющих различные команды, а также другие гоночные товары благодаря новому партнерству. В следующем году мы увидим больше машин масштаба 1:64.

Какие команды вы хотели бы увидеть в первую очередь от Hot Wheels? McLaren? Red Bull? Haas? Visa Cash App RB F1? Дайте знать в комментариях.

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