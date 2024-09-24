Ужасно: Трибьют Mercedes 300SL

Кузовные автомобили могут быть потрясающими. Возьмите что-то новое с современной мощностью, производительностью и удобствами, и придайте ему ностальгический ретро-вид. Radford Lotus Type 62-2 и Zagato Iso Rivolto - два отличных примера прекрасного кузовостроения. Но этот автомобиль-омаж Mercedes-Benz 300SL от Saoutchik... нет.

Спасибо Saoutchik за его старания, но этот ретро-стилизованный Mercedes-Benz SL, вероятно, должен был остаться на чертежной доске. Он был создан дизайнером Угуром Сахином (ответственным за многие гораздо более красивые автомобили) в сотрудничестве с Pogea Racing. Saoutchik был известным французским кузовщиком в 1920-х и 1930-х годах, и его имя возвращается спустя 70 лет.

Фото: Motor1.com Saoutchik

Получивший название 300GTC, этот автомобиль на базе SL был вдохновлен оригинальным 300SL 'крыльями чайки' 1950-х годов и, предположительно, обладает "всем духом и характером культового Mercedes 300SL". Согласитесь, что есть иное мнение. У него радикальный передний конец с круглыми фарами, удлиненный задний конец с ультра-тонкими фонарями, дополнительные вентиляционные отверстия и много хромированных акцентов. Единственное хорошее в нем - это диски в стиле моноблока, которые хорошо смотрятся на любом автомобиле.

Saoutchik не уточняет, что является источником энергии для 300GTC, однако у стандартного Mercedes-AMG SL есть несколько вариантов двигателей для выбора покупателями. У базовой модели SL43 - турбированный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с мягкой гибридной поддержкой, развивающий 416 лошадиных сил, у SL55 - двойной турбовосьмёрка с 469 л.с., а у SL63 - 577 л.с. Даже есть SL63 S E Performance с 805 л.с., что вполне достаточно для обгоняющего этот автомобиль множество сомнительных дизайнерских решений.

К счастью, только небольшое количество этих кузовных автомобилей когда-либо выйдет на дороги. Saoutchik заявляет, что произведет всего 15 экземпляров 300GTC. Компания не указывает цены, но можно предположить, что каждый из них будет чрезвычайно дорогим. Говорят, что деньги не могут купить вкус.