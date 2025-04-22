Главная Новости Red Bull Racing Хорнер: К сожалению, гонка для Юки завершилась сходом
Новости

Хорнер: К сожалению, гонка для Юки завершилась сходом

Red Bull Racing: Хорнер комментирует проблемы с второй машиной и инцидент с Цунодой на Гран При в Джидде.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.04.2025, 09:41·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Проблемы в работе второй машины Red Bull не утихают. На трёх Гран При, в которых участвовал Юки Цунода из Red Bull Racing, пилот заработал всего два очка. Тем не менее, руководитель команды, Кристиан Хорнер, сохраняет спокойствие.

«Очень жаль, что гонка в Джидде завершилась для Юки досрочным завершением, мы вынуждены были снять его с дистанции из-за повреждений, полученных в начале гонки», - отметил Хорнер.

По мнению Хорнера, у Цуноды были все шансы на успешный выход на этом этапе. «Если бы в заключительной части квалификации он повторил свои достижения из второй сессии, то стартовал бы шестым и, возможно, избежал бы этой ситуации», - добавил руководитель.

Столкновение с Пьером Гасли отнесено к категории гоночных инцидентов. «Они оба признали свою вину, идя в стюарды. К сожалению, это произошло в момент, когда Юки мог набрать ценные очки», - пояснил Хорнер.

Источник

Кристиан Хорнер (79)Юки Цунода (87)Red Bull Racing (382)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация