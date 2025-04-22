Хорнер: К сожалению, гонка для Юки завершилась сходом

Проблемы в работе второй машины Red Bull не утихают. На трёх Гран При, в которых участвовал Юки Цунода из Red Bull Racing, пилот заработал всего два очка. Тем не менее, руководитель команды, Кристиан Хорнер, сохраняет спокойствие.

«Очень жаль, что гонка в Джидде завершилась для Юки досрочным завершением, мы вынуждены были снять его с дистанции из-за повреждений, полученных в начале гонки», - отметил Хорнер.

По мнению Хорнера, у Цуноды были все шансы на успешный выход на этом этапе. «Если бы в заключительной части квалификации он повторил свои достижения из второй сессии, то стартовал бы шестым и, возможно, избежал бы этой ситуации», - добавил руководитель.

Столкновение с Пьером Гасли отнесено к категории гоночных инцидентов. «Они оба признали свою вину, идя в стюарды. К сожалению, это произошло в момент, когда Юки мог набрать ценные очки», - пояснил Хорнер.