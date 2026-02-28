Главная Новости Aston Martin Действительно ли Хорнеру поступило предложение от Aston Martin?
Действительно ли Хорнеру поступило предложение от Aston Martin?

Кристиан Хорнер получил предложение занять пост исполнительного директора Aston Martin, где будет заниматься политикой и общением с прессой вместо Эдриана Ньюи.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.02.2026, 10:11·2 мин
Фото: F1news.ru

В прошлом году в СМИ появились слухи о возможном переходе Кристиана Хорнера в команду Aston Martin, однако эти сообщения были вскоре опровергнуты. Руководителем коллектива назначили Эдриана Ньюи.

Эдриан Ньюи традиционно избегает публичности и предпочитает не взаимодействовать с представителями прессы. В подобных случаях обязанности общения с журналистами берет на себя Майк Крак. Кроме того, Ньюи далек от политических вопросов, которыми раньше активно занимался владелец Aston Martin Лоуренс Стролл.

Тем временем, репортёр Sky Sport Крейг Слейтер сообщил, что Кристиан Хорнер получил предложение занять пост исполнительного директора Aston Martin. В этой роли он будет отвечать за политические вопросы и выступать перед прессой, подобно тому, как это делает Зак Браун в McLaren. В то же время Эдриану Ньюи предстоит сконцентрироваться на управлении командой и работе над машиной. Окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

Стоит напомнить, что в прошлом году Эдриан Ньюи организовал для Кристиана Хорнера экскурсию по базе Aston Martin в Сильверстоуне. Однако тогда эта инициатива не привела к дальнейшему развитию событий, поскольку Хорнер рассматривал различные варианты возвращения в Формулу 1.

