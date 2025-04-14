Хорнер: Перед нами еще двадцать гонок!

После завершения гран-при в Бахрейне гонщик Макс Ферстаппен выразил сомнения в возможности победы в чемпионате на текущем болиде, однако глава команды звучит более оптимистично…

Кристиан Хорнер: «В этом сезоне нас ждут 24 гонки. Пока у нас в запасе всего восемь очков в личном зачете.

Мы понимаем, что нам нужно быстро двигаться вперед, но сейчас главное - набирать очки на каждом этапе, и на этом уик-энде Макс боролся за каждое очко за рулем сложного болида. Важна общая сумма заработанных баллов к концу сезона.

Признаем, что это был непростой уик-энд, гонка началась неудачно. Мы плохо стартовали, затем возникли проблемы на остановках в боксах. Покрышки перегрелись и износились. Когда у вас отлично сбалансированный болид, гораздо проще добиться успеха».