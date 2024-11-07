Хорнер считает, что в Ferrari Хэмилтон станет серьезным конкурентом.

В последние годы команда Mercedes не может найти нужной скорости, чтобы бороться за чемпионский титул. Кристиан Хорнер в интервью Talksport заявил, что с переходом Льюиса Хэмилтона в Ferrari борьба на трассе обещает стать жарче.

«Льюис выходит из очень комфортной среды, где провёл более десяти лет. Его ждут серьёзные изменения и быстрый Шарль Леклер в качестве напарника, но Ferrari демонстрирует явный прогресс. Я уверен, что в Scuderia Льюис снова проявит себя как сильный соперник», - отметил Хорнер.

Возможно, Хэмилтон принял решение о смене команды вовремя. Очевидно, Ferrari смогла убедить его в своих перспективах настолько, что он решил покинуть Mercedes, доверяя их проекту. Весь мир с нетерпением ждёт развития событий», - подытожил Хорнер.