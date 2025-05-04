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Старт — важнейшее, отмечает Хорнер

Макс Ферстаппен в квалификации: Шансы на победу, семейные радости и фокус на результате. Как Red Bull Racing готовится к гонке.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.05.2025, 01:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

После успешной квалификации гонщика Макса Ферстаппена руководитель команды Red Bull Racing, Кристиан Хорнер, поделился своим мнением о шансах на победу в предстоящей гонке.

«Погода может стать ключевым фактором. Возможно, наш болид настроен с более высокой прижимной силой, чем у конкурентов, что позволило нам быть быстрыми в первом секторе, но не такими уверенными на длинных прямых участках трассы. Однако стартовая позиция играет важную роль, и удержание лидирующей позиции ещё важнее», — отметил Хорнер.

«Сейчас главное — хорошо стартовать. Если удастся сделать это успешно, нам не придется беспокоиться о маневрах на трассе для защиты позиции», — добавил он.

Касаясь личной жизни гонщика, Хорнер отметил: «Макс сделал следующий важный шаг в своей жизни, став отцом. Рождение маленькой дочери — это невероятно важное событие. Однако, когда он надевает шлем и выезжает на трассу, весь мир исчезает, и его способность фокусироваться на гонке и достигать высоких результатов просто поразительна. Это действительно впечатляет», — подчеркнул руководитель команды.

Источник

Кристиан Хорнер (83)Red Bull Racing (397)

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