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Скорость Mercedes может быть исключительным случаем, - Хорнер

После завершения Гран При Канады глава команды Mercedes Тото Вольфф высказал мнение, что в определенный момент гонки в команде возникло убеждение в победе Джорджа Расселла.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
12.06.2024, 12:52·2 мин
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Фото: F1news.ru

После завершения Гран При Канады глава команды Mercedes Тото Вольфф высказал мнение, что в определенный момент гонки в команде возникло убеждение в победе Джорджа Расселла. В то же время руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер считает, что высокая скорость, продемонстрированная командой из Брэкли в Монреале, может быть лишь временным явлением.

Кристиан Хорнер отметил: "Mercedes всегда показывали хорошие результаты на трассах с новым покрытием. Кроме того, на трассе в Канаде нет истинно быстрых поворотов. Возможно, новое покрытие способствовало раскрытию их сильных сторон. Результаты на трех следующих трассах покажут, насколько текущая скорость Mercedes отражает их настоящую форму или же это лишь временное явление".

На Гран При Канады технический директор Mercedes Джеймс Эллисон отметил, что последние обновления Red Bull Racing только ухудшили машину RB20. Кристиан Хорнер не остался в долгу и ответил на замечание Эллисона: "Даже при предполагаемом ухудшении из-за нововведений, мы смогли опередить Mercedes благодаря нашим улучшениям. Наша победа была заслуженной".

Источник

Red Bull Racing (120)Mercedes (99)Кристиан Хорнер (23)

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