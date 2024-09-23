Хорнер: Риккардо награждается за лучший круг.

После завершения Гран При в Сингапуре Даниэль Риккардо оказался в центре внимания, проехав лучший круг на последних этапах гонки. Однако, несмотря на это достижение, он так и не заработал дополнительное очко, потому что круг был лучшим, но не в топ-10. Это очко в итоге перешло к пилоту McLaren Racing Ландо Норрису, что вызвало некоторые споры.

Реакции на произошедшее были разнообразными. Глава McLaren Racing Зак Браун выразил критику по поводу действий соперников. В то же время, руководитель команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер отнесся к ситуации спокойнее, отметив, что это часть тактики.

«В конце гонки, наша команда приняла решение сделать пит-стоп для Риккардо, что позволило нам зафиксировать лучший круг. Это стандартная практика в подобных ситуациях, поэтому ничего удивительного в этом нет», - поделился мнением Хорнер.

По мнению специалистов, пилот Haas Кевин Магнуссен также мог бы попытаться оставить за собой лучший круг, но из-за происшествия на старте гонки, когда он выехал за пределы трассы, эта возможность была упущена. Стоит отметить, что у команды Haas двигатель Ferrari, что добавляет интереса к подобным моментам.

«Данный вопрос будет волновать общественность всегда, учитывая, что обе команды принадлежат одному владельцу. Тем не менее, стоит помнить, что за лучший круг пилот Риккардо все же получает дополнительную премию», - пояснил Хорнер.