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Возвращение Переса к прежней форме по Мнению Хорнера

В последние гонки Серхио Перес неудачно выступал, заработав всего четыре очка, и соскользнул на пятое место в общем зачёте после успешного старта сезона, когда несколько раз попадал на подиум.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
28.05.2024, 09:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

В последние гонки Серхио Перес неудачно выступал, заработав всего четыре очка, и соскользнул на пятое место в общем зачёте после успешного старта сезона, когда несколько раз попадал на подиум. Об этом заявил руководитель команды; Кристиан Хорнер отметил, что необходимо добиться улучшений.

«Уик-энд в Монако стал сложным испытанием для Серхио, – подчеркнул Хорнер. – Для нас крайне важно, чтобы обе болиды приносили очки. Учитывая угрозу, исходящую от Ferrari и McLaren в обоих поединках, мы должны принять соответствующие меры».

Напомним, каким был старт сезона для Переса: мексиканец проявлял выдающуюся форму в начале соревнований, стабильно финишировал на подиуме, а также зарабатывал ценные очки в последовательных шести заездах. «Нам просто необходимо вернуться к этим успехам и избегать провалов в будущем», – отметил Хорнер.

Источник

Red Bull Racing (96)Кристиан Хорнер (20)Серхио Перес (33)

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