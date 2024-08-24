Хорнер: "Место Лоусона не гарантировано"

Руководитель команды Red Bull Racing, Кристиан Хорнер, опроверг информацию о том, что Лиаму Лоусону уже гарантировано место в одной из гоночных команд Red Bull. По его словам, окончательное решение будет принято в сентябре, и только тогда станет ясно, будет ли Лоусон пилотировать один из болидов в следующем сезоне.

Хорнер уточнил, что возможен вариант аренды пилота: «Мы можем сдать Лиама кому-то в аренду. Никакие окончательные решения еще не приняты». Он также отметил, что в случае, если команда не воспользуется услугами Лоусона, тот будет свободен от обязательств на следующий сезон.

По словам Хорнера, в Red Bull Racing надеются на улучшение формы Серхио Переса, чтобы помочь команде сохранить лидерство в Кубке конструкторов. В настоящее время отрыв Red Bull от McLaren сократился до 42 очков, что связано с нестабильной формой мексиканского гонщика.

«Мы понимаем, что не можем зарабатывать очки только одной машиной. Нам нужно улучшить ситуацию», - подчеркнул Хорнер. «Мы верим в наших гонщиков и уверены, что они способны достичь хороших результатов. Если бы у нас были сомнения, мы изменили бы состав команды».

Хорнер выразил уверенность, что с нынешним составом Red Bull Racing команда сможет сохранить титул в Кубке конструкторов: «Мы верим в Макса и Серхио. Если бы у нас были сомнения в их способностях, мы бы уже сделали изменения. Мы поддерживаем Переса и уверены в его способностях вернуть прежнюю форму».