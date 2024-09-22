Хорнер подтвердил интерес Red Bull к Расселлу

«Мы всегда давали возможность молодым гонщикам проявить свой потенциал на протяжении многих лет. Наша система требует от них результатов на высшем уровне. Поэтому важно, чтобы они достигали определенных показателей. Макс Ферстаппен является воплощением этих результатов, в то время как Серхио Перес отстает в текущем сезоне», - отметил Хорнер.

Хотя в прошлом году Перес показал отличные результаты, что принесло ему второе место в общем зачете, а команде - Кубок конструкторов.

«Нам необходимо смотреть в будущее и у нас в наличии много талантливых молодых гонщиков. У нас в резерве Лиам Лоусон. Однако мы также обращаем внимание на гонщиков, таких как Франко Колапинто и Оливер Берман, и оцениваем, смогут ли они достичь уровня, установленного нами. Время покажет», - добавил он.

«В Формуле 2 у нас есть Айзек Хаджар, который недавно лидировал в этом чемпионате. Особое внимание стоит обратить на Арвида Линдблада, талантливого гонщика, выступающего в Ф3. Наша молодежная программа разнообразна, но сейчас мы столкнулись с определенными проблемами, и поэтому необходима пауза для оценки наших будущих шагов», - подчеркнул Хорнер.

«Мы готовы рассмотреть варианты вне нашего текущего пула гонщиков. Например, в конце следующего года Джордж Рассел будет свободен от контрактных обязательств с Mercedes. Было бы неумно не учитывать этот факт. Однако на рынке есть и другие талантливые гонщики, чьи контракты также подойдут к концу», - добавил он.

Возможно, комментарий Хорнера относительно Расселла можно трактовать как ответ на заявления Тото Вольффа о заинтересованности Mercedes в приобретении Ферстаппена.