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Перепалка Хорнера: Мы ушли слишком далеко, правив настройки

Перед квалификацией на сингапурской трассе руководитель Red Bull Racing, Кристиан Хорнер, поделился информацией о работе команды над улучшением машины RB20, которая пока не показывает высокую скорость.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.09.2024, 16:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Перед квалификацией на сингапурской трассе руководитель Red Bull Racing, Кристиан Хорнер, поделился информацией о работе команды над улучшением машины RB20, которая пока не показывает высокую скорость.

Хорнер отметил, что после неудачного опыта вчерашних тренировок они поняли, что нужно корректировать настройки, учитывая изменения на трассе.

Сотрудник Red Bull Racing, Себастьен Буэми, провел ночь за симулятором, стараясь улучшить настройки. В результате Макс Ферстаппен показал лучшее время на средних шинах, хотя на мягких покрышках машина все еще нестабильна.

Кристиан Хорнер также прокомментировал слухи о возможной смене пилота после Гран При Сингапура. «Мы анализируем ситуацию в целом и видим широкую картину. Перед нами перспективы развития, и мы подробно изучаем все варианты», - пояснил Хорнер.

«Мы не собираемся поступать в ущерб Даниэлю. Мы ценим его результаты и имеем много информации о его профессионализме. Однако мы оцениваем ситуацию комплексно и планируем провести детальный анализ перед заключительной частью сезона», - добавил он.

Источник

Red Bull Racing (244)Кристиан Хорнер (49)

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