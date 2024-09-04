Хорнер: Неуязвимость возвращается в нашу игру

Главный руководитель команды Red Bull Racing - Кристиан Хорнер, выразил удовлетворение тем, что пилот Макс Ферстаппен остается спокойным и поддерживает коллектив во время возникших проблем с болидом RB20 в завершающем этапе гоночного сезона.

По мнению Кристиана Хорнера, Макс демонстрирует впечатляющий уровень вовлеченности и профессионализма. Он не теряет головы, активно сотрудничает с инженерами, четко формулирует проблемы, инициирует долгие обсуждения.

Макс Ферстаппен начинает свой рабочий день рано, на прошлой неделе участвовал в онлайн-конференции со специалистами по видеосвязи, а также планирует тренироваться на симуляторе перед предстоящим этапом. Его профессионализм и зрелость неоспоримы.

Сложившаяся ситуация не приносит удовольствия никому в команде, и все сотрудники твердо настроены на активную работу над устранением проблем. Нас ожидает серьезная работа, но мы уверены в силе, глубине и таланте нашей команды. Мы обязательно вернемся в борьбу за вершину. Как отметил Кристиан Хорнер, "Формула 1 - это командный спорт, и наше командное единство поможет нам найти нужное решение".