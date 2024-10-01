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Хорнер выражает желание увидеть Риккардо в качестве посланника команды

Глава команды Red Bull Racing, Кристиан Хорнер, поделился планами о будущем сотрудничестве с австралийским гонщиком, Даниэлем Риккардо. По словам Хорнера, ему хотелось бы сохранить связь с Риккардо и даже предложил ему роль посла команды.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
01.10.2024, 11:42·2 мин
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Фото: F1news.ru

Глава команды Red Bull Racing, Кристиан Хорнер, поделился планами о будущем сотрудничестве с австралийским гонщиком, Даниэлем Риккардо. По словам Хорнера, ему хотелось бы сохранить связь с Риккардо и даже предложил ему роль посла команды.

«Формула 1 обязательно почувствует отсутствие Даниэля, он - удивительный человек. Его улыбка могла сделать светлее любое помещение. Мы не смогли заключить сделку о рекламе зубной пасты, но старались изо всех сил», - отметил Хорнер.

В своем комментарии Хорнер выразил надежду, что гонщик останется в индустрии. «Мы дали понять Даниэлю, что хотели бы видеть его в качестве посланника нашей команды. Мы не знаем, как сложатся события в будущем. В случае неудачи Лиама Лоусона или Серхио Переса - мы знаем, на кого можно рассчитывать», - добавил он, с улыбкой вспоминая шутливую сторону ситуации.

«Я думаю, что Даниэль понимает, как великолепна была его карьера, и что у него множество ярких воспоминаний. Самым странным моментом, наверное, было пить шампанское из его собственной обуви. Когда он делал это сам - это одно, но когда он заставлял других это делать... это уже совсем другая история», - заключил глава команды.

Источник

Red Bull Racing (255)Кристиан Хорнер (53)Даниэль Риккардо (75)

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