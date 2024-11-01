Макс Хорнер: борьба ведёт его по инстинкту

В связи с шестой по счёту заменой двигателя Макс Ферстаппен из Red Bull Racing потеряет пять позиций на старте предстоящей гонки в Бразилии. Такие новости обнародовал руководитель команды Кристиан Хорнер.

По словам Хорнера, замена двигателя была необходима, и решение отбыть штраф на этой трассе было обоснованно в силу возможностей для обгона. На предыдущем этапе в Мехико Ферстаппен получил два 10-секундных штрафа, которые также прокомментировал Хорнер.

Руководитель отметил, что первый из штрафов кажется излишне суровым, особенно учитывая анализ телеметрии после гонки. Хорнер добавил, что существующие правила в Формуле 1 часто заставляют гонщиков, находящихся на внешней траектории поворота, рисковать больше.

Проблема заключается в том, что в таких случаях приоритет отдается гонщику на внутренней траектории, что часто приводит к сложным ситуациям и решениям стюардов.

Хорнер подчеркнул важность соблюдения последовательности и понятности правил для всех участников чемпионата. Он отметил, что Макс Ферстаппен всегда готов использовать любую возможность для обгона в рамках четкой и корректной борьбы на трассе.

Хорнер подчеркнул, что хотел бы, чтобы решения стюардов были более последовательными, и призвал к упрощению правил, чтобы спортивная борьба оставалась интересной до самого завершения чемпионата. В целом, он поддержал ведение борьбы на трассе и использование каждой возможности для обгонов.