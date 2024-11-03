Хорнер: Чем занимался директор гонки на паузе?

Глава команды Red Bull Racing, Кристиан Хорнер, выразил своё расстройство результатами квалификации на Гран При Бразилии в Сан-Паулу. Оба гонщика команды покинули сессию квалификации во втором отрезке, что стало для команды серьезным разочарованием.

«Очень обидно. В таких сессиях всегда происходит множество событий, но мы не понимаем, почему потребовалось так много времени, чтобы вывесить красные флаги, — поделился Хорнер своими мыслями.

Большое беспокойство вызвал тот факт, что красные флаги появились лишь спустя 40 секунд после серьезной аварии на одном из самых опасных поворотов трассы. «Я бы очень хотел узнать, о чём в тот момент думал директор гонки», — добавил глава Red Bull Racing.

«Второй день подряд мы получаем сигналы с задержкой, как виртуальный автомобиль безопасности вчера или красные флаги сегодня. Все остальные красные флаги появлялись мгновенно. Это очень неприятно, но что есть – нужно попробовать отыграться сегодня днем», — заключил Хорнер.