У Хорнера отличные новости для Макса и Келли!

Руководитель команды Red Bull Racing, Кристиан Хорнер, поделился своими впечатлениями после пятничной тренировки в Майами. Однако первым вопросом на пресс-конференции стала радостная новость – рождение дочери Лили у Макса Ферстаппена и Келли Пике. Хорнер не мог не прокомментировать это знаменательное событие, отметив, что у новорожденной девочки впереди светлое будущее, учитывая импозантное генеалогическое дерево семей Ферстаппена и Пике, насчитывающее семь чемпионских титулов в Формуле 1.

Судя по результатам тренировки, Макс занял третье место, а его напарник Юки Цунода финишировал восьмым. Хорнер подчеркнул, что сильное соперничество в предстоящем уик-энде неизбежно, особенно с учетом жаркой погоды и требовательности трассы в Майами. Он отметил, что высокие поребрики создают дополнительные вызовы для пилотов, особенно с учетом жесткой подвески машин команды.

Кроме того, Хорнер подчеркнул важность учета деградации резины, особенно на такой техничной трассе, позволяющей маневрировать и обгонять. Следующий этап – спринт в субботу, который обещает быть насыщенным и предвещает неожиданные повороты событий.

Руководитель команды также похвалил работу Юки Цуноды, отметив его постепенную адаптацию к командным процессам и положительное влияние на коллектив. Юки, который уже провел пять сезонов в Формуле 1, сосредоточен на своей работе и настройке машины, что, по мнению Хорнера, является правильным подходом к достижению успеха в команде.