Хорнер: Гонка за Кубок конструкторов еще не окончена

За три этапа до завершения сезона команда Red Bull Racing отстаёт от лидера - McLaren - на 49 очков в борьбе за Кубок конструкторов. Как заявил глава команды из Милтон-Кинса, Кристиан Хорнер, отыграть такое отставание будет непросто, но выполнимо.

«Мы сделали очень сильный старт в этом сезоне, однако летом другие коллективы значительно нарастили темп, и только в последнее время нам удаётся постепенно вернуть нашу прежнюю скорость, - отметил Хорнер. - Мы победили в спринте в Остине, а затем и на Гран При в Бразилии».

До конца текущего сезона предстоит провести три гонки, включая один спринт, что означает, что ещё много очков будет в игре. «Борьба продолжается», - подчеркнул глава Red Bull Racing.