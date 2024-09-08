Хорхе Мартин укрепил своё лидерство в общем зачёте MotoGP.

Спринтерская гонка Гран-при Сан-Марино, 15-го этапа сезона MotoGP, прошла в субботу, 7 сентября. Франческо Баньяя вышел на старт с поула, в то время как рядом с ним находились Франко Морбиделли и Марко Бедзекки.

После первого круга лидерство перешло к Хорхе Мартину, который изначально стоял на 4-й позиции. Баньяя, в свою очередь, потерял позиции и финишировал на втором месте. Марко Бедзекки провалился до 8-й строчки и даже сошел с гонки на 5-м круге, планируя реабилитироваться в следующем заезде.

В течение 10 кругов Франческо Баньяя настойчиво атаковал Хорхе Мартина, но так и не смог вырвать победу из рук соперника. Мартин удержал лидерство и первым пересек финишную черту. Баньяя финишировал на второй позиции, а тройку лидеров замкнул Франко Морбиделли. Победитель предыдущего этапа, Марк Маркес, финишировал лишь шестым.

Сегодняшняя основная гонка обещает стать важным событием, поскольку Франческо Баньяя будет стремиться сократить отставание в общем зачете.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал сообщал о спринтерской гонке на Гран-при Арагона, где Марк Маркес был неоспоримым лидером.