Хорхе Мартин: "Чемпионство мира в MotoGP – это моя мечта, и я рад, что смог её осуществить"

В воскресенье, 17 ноября, состоялся заключительный этап сезона в классе мотогонок MotoGP. Главным событием гонки было решение судьбы титула чемпиона мира. Хорхе Мартин опережал Франческо Баньяя на 19 очков, что означало, что при победе итальянского пилота Мартину было достаточно 10-го места. На первом ряду стартовал Баньяя, рядом с ним были Эспаргаро и Марк Маркес, в то время как Хорхе Мартин занимал четвертое место.

Первый круг выявил, что Мартин стартовал отлично и к концу круга находился на второй позиции за своим основным соперником. Однако Маркес опередил Мартина и начал догонять Баньяя. Бастьянини также показал отличную производительность, поднявшись с восьмой позиции на четвертую.

Баньяя решил не рисковать и не уходить далеко вперед, чтобы сделать пелотон более плотным и увеличить давление на Мартина. Он удерживал лидерство, пока в финале не решил увеличить темп и уйти от соперников. Итальянец одержал еще одну победу. Марк Маркес финишировал вторым, а третье место досталось Хорхе Мартину.

Испанец Мартин показал отличную гонку, не допустив ошибок, и стал чемпионом мира 2024 года. В итоге разница между двумя претендентами на титул составила всего 10 очков. Марк Маркес обошел Энеа Бастьянини в общем зачете и занял третье место. Бастьянини, сделав ошибку, откатился на восьмую позицию, но к финишу смог вернуть две позиции.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал рассказывал о спринтерской гонке Гран-при Барселоны, где Франческо Баньяя одержал победу и продолжил борьбу за титул.